Росія розширює можливості тіньового флоту. У ГУР розповіли подробиці
Росія розширює можливості тіньового флоту. Загалом він становить майже 400 танкерів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Так, Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом - окрім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів, додатково обирає для реєстрації компаній власників або менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ.
"Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових "зручних" прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джібуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, в оновленому переліку тіньового флоту з'явилися судна, пов'язані з операторами російського танкерного флоту - компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) і HenneseaHoldings Limited (ОАЕ).
"З 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику "судножонглювання", - зазначили розвідники.
Цифри щодо експорту нафти тіньовим флотом РФ
У 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти і 37% нафтопродуктів.
"Загальний морський нафтовий експорт Росії оцінюється в понад 80 млрд євро: сира нафта - 57 млрд євро і нафтопродукти - 26 млрд євро", - підрахували в ГУР.
Що відомо про тіньовий флот РФ
Тіньовий флот Росії - це 387 танкерів, які транспортують нафту і нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн. При цьому на порталі War&Sanctions опубліковано оновлений перелік суден тіньового флоту, до якого увійшли 35 нових танкерів.
Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна і вантаж, відключають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству.
"Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження - перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини", - кажуть у ГУР.
Понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже - у разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.
Санкції проти тіньового флоту РФ
На початку лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції проти РФ, що стосуються капітанів кораблів "тіньового флоту".
Водночас на початку березня США відхилили пропозицію Канади створити спецгрупу для моніторингу порушень санкцій, яка мала займатися "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів.
Детальніше про те, чому західні санкції не змогли зупинити морські перевезення нафти з РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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