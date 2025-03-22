Росія розширює можливості тіньового флоту. У ГУР розповіли подробиці

Росія розширює можливості тіньового флоту. Загалом він становить майже 400 танкерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ГУР .

Так, Росія змінює модель поведінки зі своїм прихованим флотом - окрім ОАЕ, Індії, Сейшельських, Маршаллових островів, додатково обирає для реєстрації компаній власників або менеджерів тіньових танкерів КНР, зокрема Гонконг, а також РФ.



"Крім того, Росія розподіляє судна під парасольку нових "зручних" прапорів Коморських островів, Кюрасао, Джібуті, Гаяни, Гамбії, Сан-Томе і Прінсіпі, Танзанії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в оновленому переліку тіньового флоту з'явилися судна, пов'язані з операторами російського танкерного флоту - компаніями Fractal Marine Shipping (ОАЕ), Gatik ShipManagement (Індія), Sun Ship Management (ОАЕ) і HenneseaHoldings Limited (ОАЕ).

"З 2022 року ці компанії регулярно змінюють власників, застосовуючи тактику "судножонглювання", - зазначили розвідники.

Цифри щодо експорту нафти тіньовим флотом РФ

У 2024 році Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів, зокрема 78% експортованої сирої нафти і 37% нафтопродуктів.

"Загальний морський нафтовий експорт Росії оцінюється в понад 80 млрд євро: сира нафта - 57 млрд євро і нафтопродукти - 26 млрд євро", - підрахували в ГУР.

Що відомо про тіньовий флот РФ

Тіньовий флот Росії - це 387 танкерів, які транспортують нафту і нафтопродукти загальним дедвейтом понад 57 млн метричних тонн. При цьому на порталі War&Sanctions опубліковано оновлений перелік суден тіньового флоту, до якого увійшли 35 нових танкерів.

Кораблі тіньового флоту приховують дані про судна і вантаж, відключають навігаційне обладнання, створюючи загрози судноплавству.

"Широко застосовується високоризиковане STS-завантаження - перевалка нафти з танкера на танкер у відкритому морі, що ускладнює контроль за походженням сировини", - кажуть у ГУР.

Понад 90% опублікованих на порталі тіньових танкерів не мають належного західного страхування, а отже - у разі аварії або розливу нафти постраждалі прибережні країни можуть не отримати жодних компенсацій.