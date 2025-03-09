США ветували створення моніторингової групи для протидії "тіньовому флоту" РФ, - Bloomberg

США відхилили пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, яка мала займатися "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів. Таку ідею офіційна Оттава готує для погодження на саміті G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Співрозмовники західного видання розповіли, що адміністрація президента США Дональда Трампа "переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях".

Канада, яка цього року головує у "Великій сімці" (G7), наступного тижня прийматиме у Шарлевуа (Квебек) саміт міністрів закордонних справ.

Як розповіли Bloomberg ознайомлені джерела на умовах анонімності, при переговорах стосовно формулювання спільної заяви з морських питань США "намагаються зміцнити формулювання навколо Китаю, водночас пом'якшуючи формулювання щодо Росії".

Як показує проект заяви G7, з яким ознайомилося Bloomberg, США не тільки наклали вето на пропозицію Канади створити спеціальну групу для моніторингу порушень санкцій, а також намагалися видалити слово "санкції", та формулювання, що посилається на "здатність Росії вести війну" в Україні, замінивши його на "отримувати дохід".

Зазначається, що комюніке G7 не є остаточним, доки документ не буде опублікований після консенсусу. Й переговори все ще можуть призвести до значних змін до або під час саміту.

"Проте відносини між США та іншими західними державами значно погіршилися. Минулого місяця, наприклад, союзники не змогли опублікувати спільну заяву з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну - те, що вони робили попередні два роки - після того, як США виступили проти різкого засудження Росії", - пише Bloomberg.

Крім того, розповіли співрозмовники західним журналістам, офіційний Вашингтон також відмовляється від посилань на морську стійкість, та намагається створити морську обсерваторію для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в глобальних морських конфліктах, у тому числі в Південно-Китайському морі, - передає західне видання.

"Американські дипломати поінформували своїх колег, що цей крок був пов'язаний з переоцінкою Вашингтоном своєї позиції в багатосторонніх організаціях, що унеможливило приєднання до будь-яких нових ініціатив", - йдеться в публікації Bloomberg.

"Тіньовий флот" РФ

Нагадаємо, що термін "тіньовий флот" використовується для позначення застарілих нафтових танкерів, за допомогою яких РФ обходить західні санкції, накладені на країну-агресорку через війну проти України.

Неодавно видання Yle писало, що Росія перевела частину компаній, які курують операції "тіньового флоту" за кордон. Одним з найбільших осередків для цих них став Дубай.

Також РБК-Україна писало в лютому, що в рамках 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії обмеження були введені проти 74 суден з третіх країн.

На початку лютого уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Васюк заявив, що є ще щонайменше 300 російських танкерів, проти яких можна запровадити санкції. І для цього, за його словами, є відповідні докази.