Росія розширила укріплення вздовж кордону з Україною (карта)

Він опублікував карту, на якій зображено багато російських польових укріплень в Україні і навколо неї. Карту створено на базі супутникових знімків, отриманих із супутника Sentinel-2.

Зокрема, у Курській області влітку були побудовані нові траншеї вздовж кордону з Україною.

У Брянській області біля сіл уздовж кордону з Україною були вириті нові протитранспортні рови.

У Бєлгородській області супутникові знімки показують, що за останні місяці вздовж кордону з Україною також були побудовані нові укріплення.

Додамо, що цю карту не слід розглядати як повний перелік російських укріплень. На ній також не розрізняються загородження, траншеї та інші типи укріплень.

Окрім того, не всі з цих укріплень наразі укомплектовані російським персоналом.

З повною картою можна ознайомитись за посиланням.

Лінії оборони в РФ

Ще восени 2022 році повідомлялося, що у Бєлгородській області з'явилися захисні протитанкові споруди, як на окупованому Донбасі. Тоді ж росіяни також зводили посилені лінії оборони в Курській області.

При цьому зазначимо, що у багатьох регіонах Росії, а також на окупованих територіях останнім часом все частіше повідомляють про вибухи та "прильоти".

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