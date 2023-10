Россия расширила укрепления вдоль границы с Украиной (карта)

Он опубликовал карту, на которой изображено много российских полевых укреплений в Украине и вокруг нее. Карта создана на базе спутниковых снимков, полученных со спутника Sentinel-2.

В частности, в Курской области летом были построены новые траншеи вдоль границы с Украиной.

В Брянской области возле сел вдоль границы с Украиной были вырыты новые противотранспортные рвы.

В Белгородской области спутниковые снимки показывают, что за последние месяцы вдоль границы с Украиной были построены новые укрепления.

В Белгородской области спутниковые снимки показывают, что за последние месяцы вдоль границы с Украиной были построены новые укрепления.