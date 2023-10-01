ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія розширила укріплення вздовж кордону з Україною (карта)

Неділя 01 жовтня 2023 22:59
UA EN RU
Росія розширила укріплення вздовж кордону з Україною (карта) Ілюстративне фото: Росія розширила укріплення вздовж кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська розширили укріплення вздовж кордону з Україною за останні місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Бреді Афріка.

Він опублікував карту, на якій зображено багато російських польових укріплень в Україні і навколо неї. Карту створено на базі супутникових знімків, отриманих із супутника Sentinel-2.

Зокрема, у Курській області влітку були побудовані нові траншеї вздовж кордону з Україною.

У Брянській області біля сіл уздовж кордону з Україною були вириті нові протитранспортні рови.

У Бєлгородській області супутникові знімки показують, що за останні місяці вздовж кордону з Україною також були побудовані нові укріплення.

Додамо, що цю карту не слід розглядати як повний перелік російських укріплень. На ній також не розрізняються загородження, траншеї та інші типи укріплень.

Окрім того, не всі з цих укріплень наразі укомплектовані російським персоналом.

Росія розширила укріплення вздовж кордону з Україною (карта)

З повною картою можна ознайомитись за посиланням.

Лінії оборони в РФ

Ще восени 2022 році повідомлялося, що у Бєлгородській області з'явилися захисні протитанкові споруди, як на окупованому Донбасі. Тоді ж росіяни також зводили посилені лінії оборони в Курській області.

При цьому зазначимо, що у багатьох регіонах Росії, а також на окупованих територіях останнім часом все частіше повідомляють про вибухи та "прильоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних