Россия расширила укрепления вдоль границы с Украиной (карта)

Российские войска расширили укрепления вдоль границы с Украиной за последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика Брэди Африка .

Он опубликовал карту, на которой изображено много российских полевых укреплений в Украине и вокруг нее. Карта создана на базе спутниковых снимков, полученных со спутника Sentinel-2.

В частности, в Курской области летом были построены новые траншеи вдоль границы с Украиной.

В Курской области, новые trenches были сконструированы на леде около границы с Украиной. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2 — Brady Africk (@bradyafr) Октябрь 1, 2023

В Брянской области возле сел вдоль границы с Украиной были вырыты новые противотранспортные рвы.

В Брянскской области, новые анти-автомобильные сосуды были подвергнуты ряду villages вдоль границы с Украиной. (3/5) pic.twitter.com/cGYI8lyGk0 — Brady Africk (@bradyafr) Октябрь 1, 2023

В Белгородской области спутниковые снимки показывают, что за последние месяцы вдоль границы с Украиной были построены новые укрепления.

В Белгородской области, satelite imagery shows New Fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL — Brady Africk (@bradyafr) Октябрь 1, 2023

Добавим, что эту карту не следует рассматривать как полный список российских укреплений. На ней также не различаются заграждения, траншеи и другие типы укреплений.

Кроме того, не все из этих укреплений на данный момент укомплектованы российским персоналом.

С полной картой можно ознакомиться по ссылке.

Линии обороны в РФ

Еще осенью 2022 года сообщалось, что в Белгородской области появились защитные противотанковые сооружения, как на оккупированном Донбассе. Тогда же россияне также возводили усиленные линии обороны в Курской области.

При этом отметим, что во многих регионах России, а также на оккупированных территориях, в последнее время все чаще сообщают о взрывах и прилетах.

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