Росія в розпачі через нестачу боєприпасів та падіння морального духу, - британська розвідка

Росії бракує озброєння у війні проти України, до того ж, у російському суспільстві все більше шириться розпач через невдачі російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми вважаємо, що Росії не вистачає боєприпасів, їй, безумовно, не вистачає друзів", - сказав глава Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг в ефірі BBC Radio 4.

За його словами, оголошення мобілізації в РФ демонструє те, що країні-агресору не вистачає військ. Так, Росія та російське командування стурбовані станом своєї військової машини.

Відповідаючи на запитання, чи перебуває Кремль у відчаї на тлі невдалої військової кампанії президента Володимира Путіна в Україні, Флемінг сказав: "Ми бачимо цей відчай на багатьох рівнях у російському суспільстві та всередині російської військової машини".

Окрім того, Флемінг також прокоментував вчорашній масований удар росіян по Україні.

"Росія, як ми бачили під час жахливих нападів вчора, все ще має дуже боєздатну військову машину. Вона може запускати зброю, має глибокі запаси та досвід. І тим не менш, це дуже широко розтягнуто в Україні", - сказав він.

Керівник спецслужби Британії також зазначив, що будь-які розмови про ядерну зброю дуже небезпечні.

"Я сподіваюся, що ми побачимо індикатори, якщо вони (росіяни - ред.) почнуть йти цим шляхом. Але давайте чітко прояснимо, якщо вони це розглядають, це було б катастрофою, про яку багато людей говорили", - додав він.

Флемінг також сказав, що росіяни все краще бачать, наскільки невірно Путін оцінив ситуацію, коли наважувався на розв'язання повномасштабної війни.

"Це стратегія високих ставок, яка призводить до стратегічних помилок у судженні. Їхні здобутки зводяться нанівець", - сказав він пізніше під час щорічної лекції з безпеки Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) у Лондоні.

Він зазначив, що витрати Росії у війні як в людях, так і в обладнанні - приголомшливі: "Ми знаємо - і російські командири на землі знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються. Сили Росії виснажені".