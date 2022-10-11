Россия в отчаянии из-за нехватки боеприпасов и падения морального духа, - британская разведка

России не хватает вооружения в войне против Украины, к тому же, в российском обществе все больше ширится отчаяние из-за неудач российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы считаем, что России не хватает боеприпасов, ей, безусловно, не хватает друзей", - сказал глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флемминг в эфире BBC Radio 4.

По его словам, объявление мобилизации в РФ демонстрирует то, что стране-агрессору не хватает войск. Так, Россия и российское командование обеспокоены состоянием своей военной машины.

Отвечая на вопрос, находится ли Кремль в отчаянии на фоне неудачной военной кампании президента Владимира Путина в Украине, Флеминг сказал: "Мы видим это отчаяние на многих уровнях в российском обществе и внутри российской военной машины".

Кроме того, Флеминг также прокомментировал массовый вчерашний удар россиян по Украине.

"Россия, как мы видели во время ужасных нападений вчера, все еще имеет очень боеспособную военную машину. Она может запускать оружие, имеет глубокие запасы и опыт. И тем не менее это очень широко растянуто в Украине", - сказал он.

Руководитель спецслужбы Британии также отметил, что любые разговоры о ядерном оружии очень опасны.

"Я надеюсь, что мы увидим индикаторы, если они (россияне - ред.) начнут идти по этому пути. Но давайте четко проясним, если они это рассматривают, это было бы катастрофой, о которой многие люди говорили", - добавил он.

Флеминг также сказал, что россияне все лучше видят, насколько неверно Путин оценил ситуацию, когда решался на развязывание полномасштабной войны.

"Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждении. Их достижения сводятся на нет", - сказал он позже во время ежегодной лекции по безопасности Королевского института объединенных служб (RUSI) в Лондоне.

Он отметил, что расходы России в войне как в людях, так и в оборудовании - ошеломляют: "Мы знаем - и российские командиры на земле знают - что их запасы и боеприпасы заканчиваются. Силы России истощены".