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Росія розмістила війська радіаційного захисту на найбільшому заводі у Криму, - ЦНС

Фото: Росія розмістила війська радіаційного захисту на одному із заводів у Вірменську (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

На заводі "Кримський титан" в Армянську (тимчасово окупований Крим) зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

Там зазначають, що поки що невідомо, чим обґрунтовано перебування військ РХБЗ на захопленому підприємстві. Це може бути навчання, чи вимоги командування окупаційних військ.

Однак у ЦНС закликають мешканців Армянська тимчасово утриматись від прогулянок на відкритому повітрі.

У Центрі національного спротиву також зауважили, що знаходження військових на об'єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці повідомляли, що Росія передислокує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання тимчасово окупованих територій.

Також повідомлялося, що РФ тримає носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування у Криму.

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