Росія розмістила війська радіаційного захисту на найбільшому заводі у Криму, - ЦНС

На заводі "Кримський титан" в Армянську (тимчасово окупований Крим) зафіксовано розміщення російської техніки та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центру національного спротиву.

Там зазначають, що поки що невідомо, чим обґрунтовано перебування військ РХБЗ на захопленому підприємстві. Це може бути навчання, чи вимоги командування окупаційних військ.

Однак у ЦНС закликають мешканців Армянська тимчасово утриматись від прогулянок на відкритому повітрі.

У Центрі національного спротиву також зауважили, що знаходження військових на об'єктах хімічної промисловості є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.