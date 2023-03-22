Росія розмістила на Курильських островах дивізіон берегових ракетних комплексів

Цей крок є частиною ширшого зміцнення російської оборони у її великих далекосхідних регіонах, заявив міністр оборони Сергій Шойгу.

Шойгу зробив заяву разом із вищим армійським начальством Росії наступного дня після того, як президент Володимир Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін закріпили своє "безмежне" партнерство на переговорах у Кремлі угодами про більш глибоке енергетичне та військове співробітництво.

"Для стримування Росії та Китаю США значно нарощують свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, зміцнюють політичні та військові зв'язки зі своїми союзниками, продовжуючи створювати нову американську архітектуру безпеки у цьому регіоні", - заявив Шойгу у своєму виступі.

Шойгу сказав, що система "Бастіон" зміцнить оборону Росії навколо ланцюга Курильських островів.

Японія, близький союзник США, претендує на чотири південні Курильські острови, які були захоплені радянськими військами наприкінці Другої світової війни. Японія не претендує на Парамушир, один із північних Курильських островів.

Ця проблема завадила Москві і Токіо коли-небудь підписати мирний договір, який офіційно поклав край військовим діям.

За словами Шойгу, російські збройні сили на сході країни за останній рік отримали близько 400 одиниць сучасної військової техніки, у тому числі винищувачі Су-57 та зенітно-ракетні комплекси.

"Значно зросли військові можливості Східного військового округу", - сказав він.

Шойгу також повідомив, що цього року буде завершено модернізацію московської системи ППО.

Російські офіційні особи звинуватили Київ у серії атак безпілотників углиб російської території з початку вторгнення в Україну.