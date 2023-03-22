Россия разместила на Курильских островах дивизион береговых ракетных комплексов

Этот шаг является частью более широкого укрепления российской обороны в ее обширных дальневосточных регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу сделал заявление вместе с высшим армейским начальством России на следующий день после того, как президент Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин закрепили свое "безграничное" партнерство на переговорах в Кремле соглашениями об более глубоком энергетическом и военном сотрудничестве.

"Для сдерживания России и Китая США значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - заявил Шойгу в своем выступлении.

Шойгу сказал, что система "Бастион" укрепит оборону России вокруг цепи Курильских островов.

Япония, близкий союзник США, претендует на четыре южных Курильских острова, которые были захвачены советскими войсками в конце Второй мировой войны. Япония не претендует на Парамушир, один из северных Курильских островов.

Эта проблема помешала Москве и Токио когда-либо подписать мирный договор, официально положивший конец военным действиям.

По словам Шойгу, российские вооруженные силы на востоке страны за последний год получили около 400 единиц современной военной техники, в том числе истребители Су-57 и зенитно-ракетные комплексы.

"Значительно возросли военные возможности Восточного военного округа", — сказал он.

Шойгу также сообщил, что в этом году будет завершена модернизация московской системы ПВО.

Российские официальные лица обвинили Киев в серии атак беспилотников вглубь российской территории с начала вторжения в Украину.