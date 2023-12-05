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Росія разом з Іраном домовилися "протидіяти" санкціям країн Заходу

Архівне фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

"Ми підписали щойно декларацію про шляхи і засоби протидії, пом'якшення і компенсування негативних наслідків "односторонніх примусових заходів", - сказав Лавров.

Він назвав це важливим кроком у нарощуванні координації зусиль "членів світової спільноти щодо подолання незаконних санкцій".

Також він звинуватив США та їхніх союзників і назвав запроваджені проти РФ санкції за війну проти України "підміною дипломатії".

Санкції проти Росії та Ірану

Країни Заходу регулярно запроваджують санкції проти Росії та Ірану за їхню причетність до війни проти України та порушення прав людини. Однак країни постійно намагаються обходити введені обмеження.

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення санкцій ЄС. Компанії постачали в Росію безпілотники на мільйони євро.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росію слід позбавити можливості обходити санкції через посередників для того, щоб "демонтувати" віру у безкарність країни-агресора.

Раніше суд Нідерландів засудив російського підприємця до півтора року в'язниці та 200 тисяч євро штрафу. Він постачав до Росії мікросхеми в обхід санкцій.

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