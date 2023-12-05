Россия вместе с Ираном договорились "противодействовать" санкциям стран Запада

"Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий "односторонних принудительных мер", - сказал Лавров.

Он назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

Также он обвинил США и их союзников и назвал введенные против РФ санкции за войну против Украины "подменой дипломатии".

Санкции против России и Ирана

Страны Запада регулярно вводят санкции против России и Ирана за причастность к войне против Украины и нарушение прав человека. Однако страны постоянно пытаются обходить введенные ограничения.

Сегодня стало известно, что правоохранители Финляндии разоблачили схему по уклонению санкций ЕС. Компании поставляли в Россию беспилотники на миллионы евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россию следует лишить возможности обходить санкции через посредников для того, чтобы "демонтировать" веру в безнаказанность страны-агрессора.

Ранее суд Нидерландов приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа. Он поставлял в Россию микросхемы в обход санкций.