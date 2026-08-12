Росія раптово згорнула виробництво одного з дронів "Герань": у ГУР пояснили чому

Чим "Герань-3" відрізнялася від попередниці

"Герань-3" - це фактично той самий планер і елементна база, що й у "Герань-2", але замість звичного поршневого двигуна росіяни встановили реактивний Telefly JT80.

Конструкцію планера змінили мінімально, зате нова силова установка дозволила розігнати дрон до 300-370 км/год і збільшити дальність польоту до 1000 км.

Начинка та іноземні деталі

На борту дрона встановили інерційну навігаційну систему SADRA, блок вимірювання тиску, блок розподілу потужності та низку інших модулів. Від перешкод і глушіння апарат захищає супутникова система "Комета-М12" з адаптивною антенною решіткою на 12 елементів.

У ГУР також підрахували, що в конструкції дрона є 45 іноземних компонентів - найбільше американських (22), а також китайські, швейцарські, німецькі, британські та японський.

Що буде замість неї

За словами розвідників, "Герань-3" стала лише перехідною моделлю до наступної версії - "Герань-4", планер якої вже спеціально розробили під новий реактивний двигун Telefly LX-WP-160. У нового дрона зросла злітна маса - з 350 до 450 кг, а завдяки потужнішому двигуну збільшилися і швидкість, і дальність польоту.