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Росія раптово згорнула виробництво одного з дронів "Герань": у ГУР пояснили чому

07:39 12.08.2026 Ср
2 хв
Цей дрон розганявся до 370 км/год, але виявився лише проміжним етапом
aimg Катерина Коваль
Фото: уламки знищеного дрона "Герань" (Getty Images)

Росія припинила виробництво реактивних дронів-камікадзе "Герань-3", повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Апарат розвивав швидкість до 370 км/год і летів на відстань до 1000 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Мілітарний", якому інформацію надали в ГУР МО.

Чим "Герань-3" відрізнялася від попередниці

"Герань-3" - це фактично той самий планер і елементна база, що й у "Герань-2", але замість звичного поршневого двигуна росіяни встановили реактивний Telefly JT80.

Конструкцію планера змінили мінімально, зате нова силова установка дозволила розігнати дрон до 300-370 км/год і збільшити дальність польоту до 1000 км.

Начинка та іноземні деталі

На борту дрона встановили інерційну навігаційну систему SADRA, блок вимірювання тиску, блок розподілу потужності та низку інших модулів. Від перешкод і глушіння апарат захищає супутникова система "Комета-М12" з адаптивною антенною решіткою на 12 елементів.

У ГУР також підрахували, що в конструкції дрона є 45 іноземних компонентів - найбільше американських (22), а також китайські, швейцарські, німецькі, британські та японський.

Що буде замість неї

За словами розвідників, "Герань-3" стала лише перехідною моделлю до наступної версії - "Герань-4", планер якої вже спеціально розробили під новий реактивний двигун Telefly LX-WP-160. У нового дрона зросла злітна маса - з 350 до 450 кг, а завдяки потужнішому двигуну збільшилися і швидкість, і дальність польоту.

На початку серпня стало відомо, що росіяни зробили "Шахеди" ще небезпечнішими, оснастивши реактивний дрон "Герань-4 Сикер" новою системою наведення й оптико-електронним модулем для точнішого ураження цілей навіть за втрати зв'язку.

У відповідь ЗСУ представили власну розробку - систему автоматизованого перехоплення швидкісних дронів ZIRKA, створену спеціально для боротьби з реактивними "Гераннями".

Крім того, окупанти застосовували проти України боєприпаси зі збідненим ураном, оснастивши ними ударні дрони "Герань-2" - небезпечні елементи виявили під час обстрілів Чернігівської області.

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Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони