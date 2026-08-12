Россия внезапно свернула производство одного из дронов "Герань": в ГУР объяснили почему

Чем "Герань-3" отличалась от предшественницы

"Герань-3" - это фактически тот же планер и элементная база, что и у "Герань-2", но вместо привычного поршневого двигателя россияне установили реактивный Telefly JT80.

Конструкцию планера изменили минимально, но новая силовая установка позволила разогнать дрон до 300-370 км/ч и увеличить дальность полета до 1000 км.

Начинка и иностранные детали

На борту дрона установили инерционную навигационную систему SADRA, блок измерения давления, блок распределения мощности и ряд других модулей. От помех и глушения аппарат защищает спутниковая система "Комета-М12" с адаптивной антенной решеткой на 12 элементов.

В ГУР также подсчитали, что в конструкции дрона имеется 45 иностранных компонентов - больше всего американских (22), а также китайские, швейцарские, немецкие, британские и японский.

Что будет вместо нее

По словам разведчиков, "Герань-3" стала лишь переходной моделью к следующей версии - "Герань-4", планер которой уже специально разработали под новый реактивный двигатель Telefly LX-WP-160. У нового дрона возросла взлетная масса – с 350 до 450 кг, а благодаря более мощному двигателю увеличились и скорость, и дальность полета.