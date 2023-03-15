Росія в Радбезі ставить під сумнів легітимність всієї системи ООН, - глава МЗС

Юридично Росія ніколи не набувала статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, й перебуваючи там надалі вона продовжуватиме ставити під сумнів легітимність всієї системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Росія ніколи юридично не набувала статусу постійного члена Ради Безпеки ООН та має бути вигнана з цього поважного органу. В іншому разі злочинець у кріслі судді продовжуватиме ставити під сумнів легітимність всієї системи ООН", - наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що мета Організації Об’єднаних Націй полягає у захисті спільних правил, які гарантують, що більші та сильніші країни не нападають на менші, не анексують їхню територію і не розділяють їх силою. ООН стала, так би мовити, "суддями світу", відповідальними за збереження миру та співпраці.

"Війна Росії проти України вивела правду на поверхню: один із цих суддів - шахрай. Замість того, щоб захищати міжнародний мир, Росія кидає виклик самому його існуванню. Замість того, щоб бути захисницею, вона вчиняє агресію. Замість того, щоб бути панацеєю, вона стала хворобою", - наголосив глава МЗС.

Він також зауважив, що агресія РФ проти України не є поодиноким випадком. Напад на Грузію в 2008 році, погрози Молдові, незаконна спроба анексії українського Криму в 2014 році, втручання у внутрішню політику США, використання енергії та інформації як зброї, насаджування власному населенню ідеології мілітаризму та імперіалізму, систематичне використання допінгу в міжнародному спорті, дестабілізація та експлуатація країн Африки найманцями Вагнера - Росія давно поставила себе поза будь-якими правилами.

"Сьогодні Росія не є ані суддею, ані рішенням для світових проблем. Російська війна має не лише завершитися нищівною поразкою для Путіна. Її наслідком має стати фундаментальне переосмислення глобальної безпекової системи та реформа міжнародних інституцій, які покликані підтримувати та відновлювати мир", - підкреслив Кулеба.