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Росія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю через "провокації" Заходу

Фото: Росія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю, через "провокації" Заходу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до доручення диктатора Володимира Путіна, російська армія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Найближчим часом російська армія здійснить комплекс заходів з практичного відпрацювання питань підготовки, а також застосування нестратегічної ядерної зброї.  

Як відзначає Міноборони, навчання пройдуть "у  відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії". 

Ядерні погрози Росії 

Під час повномасштабної війни російський диктатор неодноразово вдавався до жалюгідних погроз Заходу ядерним озброєнням. Як приклад, у лютому 2024 року, Під час звернення до Федеральних зборів, Путін заявив про "повну готовність" ядерних сил, а також проскиглив щодо залучення військовослужбовців союзників України до війни. 

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний у тому, що слова диктатора слід сприймати серйозно та бути готовим до поганих сценаріїв. Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, відзначає, що регулярні ядерні погрози Росії слід сприймати як психологічне залякування, а не реальні наміри.

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Російська Федерація