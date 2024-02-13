Росія проведе молодіжний форум у Сочі для вербування сербів

"Росіяни розпочали у Сербії прийом заявок від охочих взяти участь у проведенні "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024". Захід має на меті показати наявність зовнішньої підтримки політики рф, особливо напередодні "президентських виборів" у РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кремль за будь-яку ціну намагається запобігти зближенню Сербії з Європейським союзом, тому зосереджує свою пропагандистську діяльність на сербській молоді.

"Водночас важлива не офіційна ціль заходу - вербувати агентів впливу, які діятимуть в Європі задля просування інтересів Росії", - йдеться у повідомленні.

Найманці у російській армії

Російський диктатор Володимир Путін минулого року підписав указ, який дозволяє іноземцям, які записалися на службу до російської армії, отримувати громадянство у прискореному порядку.

У вересні минулого року Куба повідомила, що влада працює над нейтралізацією мережі, яка діяла як на кубинській землі, так і в Росії.

Кубинська влада заарештувала 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії на війну з Україною. Їм може загрожувати страта.

Крім того, Непал вимагає від Москви не вербувати своїх громадян у російську армію і негайно повернути всіх непальських громадян після того, як стало відомо, що шістьох солдатів, які служили в російській армії, було вбито.

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