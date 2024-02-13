Россия проведет молодежный форум в Сочи для вербовки сербов

"Россияне начали в Сербии прием заявок от желающих принять участие в проведении "Всемирный Фестиваль Молодежи 2024". Цель мероприятия - показать наличие внешней поддержки политики РФ, особенно накануне "президентских выборов" в РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кремль любой ценой пытается предотвратить сближение Сербии с Европейским союзом, поэтому сосредоточивает свою пропагандистскую деятельность на сербской молодежи.

"В то же время важная не официальная цель мероприятия - вербовать агентов влияния, которые будут действовать в Европе для продвижения интересов России", - говорится в сообщении.

Наемники в российской армии

Российский диктатор Владимир Путин в прошлом году подписал указ, который позволяет иностранцам, записавшимся на службу в российскую армию, получать гражданство в ускоренном порядке.

В сентябре прошлого года Куба сообщила, что власти работают над нейтрализацией сети, которая действовала как на кубинской земле, так и в России.

Кубинские власти арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию на войну с Украиной. Им может грозить смертная казнь.

Кроме того, Непал требует от Москвы не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно вернуть всех непальских граждан после того, как стало известно, что шесть солдат, служивших в российской армии, были убиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.