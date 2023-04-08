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Росія проведе дострокові випуски з військових вишів через значні втрати на фронті

Фото: Росія проведе дострокові випуски військових вишів через значні втрати на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація готується провести 29 квітня дострокові випуски з військових вишів. Усе через значні втрати на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Рішення щодо дострокових випусків з військових вишів стосується навчальних закладів в:

  • Москві;
  • Санкт-Петербурзі;
  • Костромі;
  • Пензі;
  • Омську;
  • Тюмені;
  • Казані;
  • Новосибірську;
  • Вольську;
  • Благовєщенську.

"При цьому, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил збройних сил російської федерації, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 570 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 177 680 військових.

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