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Россия проведет досрочные выпуски из военных вузов из-за значительных потерь на фронте

Фото: Россия проведет досрочные выпуски военных вузов из-за значительных потерь на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация готовится провести 29 апреля досрочные выпуски из военных вузов. Все из-за значительных потерь на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Решение по досрочным выпускам из военных вузов касается учебных заведений в:

  • Москве;
  • Санкт-Петербурге;
  • Костроме;
  • Пензи;
  • Омскую;
  • Тюмени;
  • Казани;
  • Новосибирск;
  • Вольскую;
  • Благовещенскую.

"При этом, выпуски из ВУЗов, готовящих специалистов для воинских частей ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и военно-морских сил вооруженных сил Российской Федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 570 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 177 680 военных.

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