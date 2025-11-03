Росія провалила "освітню інтеграцію" на окупованих територіях, - ЦНС

Офіційне пояснення продовженню "перехідного періоду" від окупаційної влади - "потрібно завершити інтеграцію в російський освітній простір" і "підтягнути рівень зарплат та матеріальної бази".

Але насправді це визнання очевидного: "інтеграція" провалилася, наголошують у ЦНС. Росія не змогла створити повноцінну систему освіти на ТОТ навіть за власними стандартами.

У школах бракує вчителів, оскільки більшість місцевих педагогів відмовилися працювати за російськими програмами.

Ті, хто залишився, змушені проходити "перепідготовку" онлайн через російські платформи. Але сертифікати, видані після "перепідготовки" не мають жодної юридичної сили навіть у самій Росії, відзначають у Центрі.

За інформацією джерел ЦНС, у частині шкіл Херсонщини та Донбасу викладання ведуть "молоді спеціалісти" з російських регіонів, яких заманюють обіцянками доплати.

Насправді ж більшість із них виїжджають після кількох місяців, залишаючи учнів без стабільного навчального процесу.

"Фактичне продовження "перехідного періоду" означає легалізацію деградації: замість інтеграції - хаос, замість освіти - пропаганда, замість розвитку - спроба приховати провал", - ідеться у повідомленні ЦНС.