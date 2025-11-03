Официальное объяснение продолжению "переходного периода" от оккупационных властей - "нужно завершить интеграцию в российское образовательное пространство" и "подтянуть уровень зарплат и материальной базы".

Но на самом деле это признание очевидного: "интеграция" провалилась, отмечают в ЦНС. Россия не смогла создать полноценную систему образования на ВОТ даже по собственным стандартам.

В школах не хватает учителей, поскольку большинство местных педагогов отказались работать по российским программам.

Те, кто остался, вынуждены проходить "переподготовку" онлайн через российские платформы. Но сертификаты, выданные после "переподготовки" не имеют никакой юридической силы даже в самой России, отмечают в Центре.

По информации источников ЦНС, в части школ Херсонщины и Донбасса преподавание ведут "молодые специалисты" из российских регионов, которых заманивают обещаниями доплаты.

На самом деле большинство из них выезжают после нескольких месяцев, оставляя учеников без стабильного учебного процесса.

"Фактическое продолжение "переходного периода" означает легализацию деградации: вместо интеграции - хаос, вместо образования - пропаганда, вместо развития - попытка скрыть провал", - говорится в сообщении ЦНС.