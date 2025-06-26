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Навезли на мільярд євро: попри санкції Росія масово імпортує запчастини для авіалайнерів

Росія, Четвер 26 червня 2025 23:05
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Навезли на мільярд євро: попри санкції Росія масово імпортує запчастини для авіалайнерів Фото: Росія має багато крадених літаків Boeing (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Росія попри санкції спромоглася з 2022 року імпортувати запчастин для авіації на суму в понад мільярд євро. В першу чергу, це запчастини для авіалайнерів Airbus та Boeing західного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на розслідування видання Yle.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід впровадив проти Кремля жорсткі санкції, в тому числі у галузі цивільної авіації. Припускалося, що обмеження буквально паралізують її.

Але так не сталося - в першу чергу завдяки тому, що росіяни налагодили схеми обходу. З 2022 року, за даними видання, Росія змогла купити запчастини Airbus на суму щонайменше 600 мільйонів євро та Boeing майже на 400 мільйонів євро.

Росіянам дуже потрібні західні запчастини: станом на березень 2022 року в РФ перебувало понад 500 західних літаків, взятих у лізинг. Росія ці літаки не повернула, іншими словами - просто вкрала. Проте їх потрібно підтримувати у робочому стані, а це важко, не маючи доступу до запчастин.

Втім, росіяни швидко знайшли вихід. Росія купує запчастини в третіх країнах, які не дотримуються санкційного режиму. Ще одне джерело надходжень - фіктивні компанії-"прокладки" у Туреччини, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах. Постачання забезпечували понад 360 компаній в усьому світі, частина яких належала оточенню російського диктатора Володимира Путіна.

Нарешті, росіяни мають можливість купувати запчастини, які були у використанні. Їхня якість гірша - але нижча ціна, а ще, на відміну від нових запчастин, ринок б/в деталей фактично не піддається контролю.

Компанії Airbus та Boeing не відповіли на запит видання, проте надіслали листи-"відмовки", де стверджується, що вони дотримуються санкційного режиму. Деталей "дотримання" санкцій пояснювати вони не стали, а додаткові питання журналістів просто проігнорували.

Санкції проти Росії

Зауважимо, що вже цього тижня можуть ухвалити новий 18-й пакет санкцій проти Росії. Наразі труднощі виникли через позиції урядів Угорщини та Словаччини.

Варто додати, що український президент Володимир Зеленський сьогодні надвечір наголосив, що країни ЄС мають ухвалити потужний 18-й пакет санкцій проти Росії. На думку президента, його головною метою мають стати енергетичні доходи агресора.

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