Росія просить в Індії понад 500 видів товарів для ключових секторів економіки, - Reuters

За даними Reuters, список містить понад 500 товарів, включаючи запчастини для автомобілів, літаків і поїздів. Так, гостру нестачу запчастин відчувають російські авіакомпанії. Для них Росія запросила 41 товар, включаючи компоненти шасі, паливні системи, системи зв'язку та системи пожежогасіння, рятувальні жилети та авіаційні шини. Також необхідні запчастини для автомобільної промисловості, такі як поршні, масляні насоси, котушки запалювання, бампери, ремені безпеки.

Крім того, у російському списку для потенційних поставок, з яким видання ознайомилося у Нью-Делі, - сировина для виробництва паперу, паперових пакетів і споживчої упаковки, а також матеріали та обладнання для виробництва текстилю, включаючи пряжу і барвники.

Російські виробники металів, зокрема гіганти на кшталт "Норнікель", заявили, що західні санкції та санкції окремих іноземних постачальників ускладнили їм отримання імпортного обладнання, запасних частин, матеріалів і технологій, що ставить під загрозу їх програми розвитку. Всього у списку налічується близько 200 позицій по металургічній галузі.

Проте, як передбачає Reuters, список ймовірніше тимчасовий. Тож, незрозуміло, скільки товарів зрештою буде експортовано та в якій кількості, хоча джерело видання в індійському уряді наголосило, що запит був незвичним за своїм обсягом.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джаяшанкар під час візиту в Москву у листопаді 2022 року сказав, що Індії необхідно збільшити експорт до Росії, щоб збалансувати двосторонню торгівлю. Проте деякі індійські компанії не бажають експортувати продукцію в РФ через побоювання потрапити під санкції Заходу, відсутність зрозумілості у платежах і проблем із страхування.

"Існує вагання серед експортерів... особливо щодо санкційних товарів", - зауважив генеральний директор Федерації індійських експортних організацій (FIEO) Аджай Сахай.

За даними видання, індійський імпорт з Росії зріс майже в 5 разів - до 29 млрд доларів у період з 24 лютого по 20 листопада порівняно з 6 млрд доларів за той самий період рік тому. Одночасно експорт впав до 1,9 млрд доларів з 2,4 млрд доларів. Тож, за словами джерела Reuters в уряді, Індія сподівається збільшити свій експорт майже до 10 млрд доларів протягом найближчих місяців завдяки російському списку запитів.