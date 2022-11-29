Россия просит у Индии более 500 видов товаров для ключевых секторов экономики, - Reuters

По данным Reuters, список содержит более 500 товаров, включая запчасти для автомобилей, самолетов и поездов. Например, острую нехватку запчастей испытывают российские авиакомпании. Для них Россия запросила 41 товар, включая компоненты шасси, топливные системы, системы связи и пожаротушения, спасательные жилеты и авиационные шины. Также необходимы запчасти для автомобильной промышленности, такие как поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, ремни безопасности.

Кроме того, в российском списке для потенциальных поставок, с которым издание ознакомилось в Нью-Дели, - сырье для производства бумаги, бумажных пакетов и потребительской упаковки, а также материалы и оборудование для производства текстиля, включая пряжу и красители.

Российские производители металлов, в том числе гиганты типа "Норникель", заявили, что западные санкции и санкции отдельных иностранных поставщиков усложнили им получение импортного оборудования, запасных частей, материалов и технологий, что ставит под угрозу их программы развития. Всего в списке насчитывается около 200 позиций по металлургической отрасли.

Однако, как предполагает Reuters, список, скорее всего, временный. Непонятно, сколько товаров будет экспортировано и в каком количестве, хотя источник издания в индийском правительстве подчеркнул, что запрос был непривычным по своему объему.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джаяшанкар во время визита в Москву в ноябре 2022 года сказал, что Индии необходимо увеличить экспорт в Россию, чтобы сбалансировать двустороннюю торговлю. Однако некоторые индийские компании не желают экспортировать продукцию в РФ из-за опасений попасть под санкции Запада, отсутствия ясности в платежах и проблем со страхованием.

"Существует колебание среди экспортеров... особенно санкционных товаров", - отметил генеральный директор Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджай Сахай.

По данным издания, индийский импорт из России вырос почти в 5 раз – до 29 млрд долларов в период с 24 февраля по 20 ноября по сравнению с 6 млрд долларов за тот же период год назад. Одновременно экспорт упал до 1,9 млрд долларов с 2,4 млрд долларов. По словам источника Reuters в правительстве, Индия надеется увеличить свой экспорт почти до 10 млрд долларов в течение ближайших месяцев благодаря российскому списку запросов.