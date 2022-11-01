В Індії заявили про відсутність морального конфлікту при купівлі російської нафти

В Індії заявляють про відсутність жодного морального конфлікту при купівлі російської нафти на тлі війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Абсолютно жодного. Конфлікту немає. Ми маємо обов’язок перед нашими споживачами… У нас 1,34 мільярда населення, і ми повинні забезпечити їх енергопостачання", - сказав міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі.

З приводу запропонованого обмеження цін на російську нафту, висунутого G7, Пурі сказав, що Індія розгляне його та відповість "відповідно до своїх вищих національних інтересів". Він також зазначив, що Індія не відчуває жодного тиску щодо цього.

За його словами, імпорт російської нафти Індією становив 0,2% від загального імпорту на кінець березня. При цьому Reuters повідомляє, що у вересні він зріс до рекордного рівня в 23%.

Нагадаємо, що Індія розгляне пропозицію західних країн щодо запровадження обмеження ціна на закупівлі російської нафти, яка має набути чинності з 5 грудня.

Раніше повідомлялося, що Індія скоротила імпорт вугілля та нафти з РФ.

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