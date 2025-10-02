UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росія "промацує" новий напрямок для штурмів в Запорізькій області: деталі від ЗСУ

Ілюстративне фото: РФ хоче посилити тиск на ще одному напрямку (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Іван Носальський

Російські окупанти намагаються відкрити ще один напрямок для наступу в Запорізькій області. Вони зосередили свою увагу на районі села Степове.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупанти намагалися проскочити до українських позицій, що розташовані на захід від Степового, по дорозі, яка веде з Жереб'янок та П'ятихаток, з півдня.

Фото: Степове, П'ятихатки та Жереб'янки на карті (скріншот)

"Росіяни вже декілька днів поспіль проводять по одному штурму на цьому напрямку. В основному це як розвідка боєм", - каже Волошин.

Крім того, у Степовому кілька днів тому по українських військових працювала російська авіація.

"Їхня тактика полягає в тому, що вони руйнують позицію фактично повністю, щоб там не залишилося жодного укріплення чи укриття. І після цього вони намагаються зайти на цю позицію", - пояснює Волошин.

За його словами, окупанти використовували легкомоторну техніку, щоб дістатися до українських позицій.

"Вони намагались легкомоторною технікою заскочити на наші позиції якнайшвидше. Тому що ця техніка маневрена і слугує для до того, щоб швидко переміщатись по такій місцевості", - зазначає Волошин.

Речник Сил оборони Півдня розповів, що найближче завдання росіян на цій ділянці фронту - рух по напрямку Степове - Лук'янівське, на північ. Зараз ці населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України.

Плани РФ на Запорізьку область

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що російські окупанти планують посилити тиск у Запорізькій області одразу на трьох напрямках.

Ціль ворога - "вирівняти" фронт по лінії Степногорськ - Оріхів - Гуляйполе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорізька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні