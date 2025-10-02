Росія "промацує" новий напрямок для штурмів в Запорізькій області: деталі від ЗСУ

За його словами, окупанти намагалися проскочити до українських позицій, що розташовані на захід від Степового, по дорозі, яка веде з Жереб'янок та П'ятихаток, з півдня.

Фото: Степове, П'ятихатки та Жереб'янки на карті (скріншот)

"Росіяни вже декілька днів поспіль проводять по одному штурму на цьому напрямку. В основному це як розвідка боєм", - каже Волошин.

Крім того, у Степовому кілька днів тому по українських військових працювала російська авіація.

"Їхня тактика полягає в тому, що вони руйнують позицію фактично повністю, щоб там не залишилося жодного укріплення чи укриття. І після цього вони намагаються зайти на цю позицію", - пояснює Волошин.

За його словами, окупанти використовували легкомоторну техніку, щоб дістатися до українських позицій.

"Вони намагались легкомоторною технікою заскочити на наші позиції якнайшвидше. Тому що ця техніка маневрена і слугує для до того, щоб швидко переміщатись по такій місцевості", - зазначає Волошин.

Речник Сил оборони Півдня розповів, що найближче завдання росіян на цій ділянці фронту - рух по напрямку Степове - Лук'янівське, на північ. Зараз ці населені пункти перебувають під контролем Сил оборони України.