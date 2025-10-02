RU

Россия "прощупывает" новое направление для штурмов в Запорожской области: детали от ВСУ

Иллюстративное фото: РФ хочет усилить давление на еще одном направлении (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Иван Носальский

Российские оккупанты пытаются открыть еще одно направление для наступления в Запорожской области. Они сосредоточили свое внимание на районе села Степовое.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, оккупанты пытались проскочить к украинским позициям, расположенным к западу от Степового, по дороге, ведущей из Жеребянок и Пятихаток, с юга.

Фото: Степовое, Пятихатки и Жеребянки на карте (скриншот)

"Россияне уже несколько дней подряд проводят по одному штурму в этом направлении. В основном это как разведка боем", - говорит Волошин.

Кроме того, в Степовом несколько дней назад по украинским военным работала российская авиация.

"Их тактика состоит в том, что они разрушают позицию фактически полностью, чтобы там не осталось никакого укрепления или укрытия. И после этого они пытаются зайти на эту позицию", - объясняет Волошин.

По его словам, оккупанты использовали легкомоторную технику, чтобы добраться до украинских позиций.

"Они пытались легкомоторной техникой заскочить на наши позиции как можно быстрее. Потому что эта техника маневренная и служит для того, чтобы быстро перемещаться по такой местности", - отмечает Волошин.

Спикер Сил обороны Юга рассказал, что ближайшая задача россиян на этом участке фронта - движение по направлению Степовое - Лукьяновское, на север. Сейчас эти населенные пункты находятся под контролем Сил обороны Украины.

Планы РФ на Запорожскую область

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что российские оккупанты планируют усилить давление в Запорожской области сразу на трех направлениях.

Цель врага - "выровнять" фронт по линии Степногорск - Орехов - Гуляйполе.

