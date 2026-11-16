Росія пролетіла повз посади в ООН: чим закінчилася спроба Москви вийти з ізоляції

Росія не змогла отримати керівні посади в телекомунікаційній агенції ООН, намагаючись зменшити міжнародну ізоляцію через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Москва розраховувала отримати дві керівні посади в Міжнародному союзі електрозв'язку (МСЕ) під час виборів у Досі, у яких брали участь 194 держави-члени.

Однак Росія програла вибори до Ради з регламенту радіозв'язку: вона отримала лише 58 голосів, тоді як кандидати з Азербайджану та Казахстану здобули 111 і 70 голосів відповідно. Також РФ не вдалося увійти до складу Ради МСЕ, яка впливає на бюджет, стратегію та управління агенцією.

Дипломати зазначають, що Москва прагнула використати цей процес задля посилення контролю над цифровими технологіями та пом'якшення наслідків ізоляції.

Водночас в ООН зростає втома від війни, через що деякі країни починають відновлювати торговельні зв'язки з РФ і уникають відкритої протидії.

Реакція України

Посол України при ООН у Женеві Євгеній Цимбалюк назвав результати голосування чітким сигналом для Кремля.

"Росія має припинити свою агресію, інакше вона залишатиметься ізольованою від основних напрямків міжнародної політики", - заявив він.

Перед голосуванням західні країни висловлювали занепокоєння через ризик посилення російського впливу на телекомунікаційну політику.

Цимбалюк нагадав, що російські атаки завдали збитків телекомунікаціям України на понад 2,5 мільярда доларів, не враховуючи кібератак і перешкоджання супутниковим сигналам.

Шанси Москви на посади

За словами одного з дипломатів ООН, цього разу шанси Москви отримати такі посади були вищими. Зокрема, деякі держави прагнуть нормалізувати торговельні відносини та співпрацю у сфері безпеки з Росією, а тому не бажають відкрито протистояти їй в ООН.

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) - одна з найстаріших агенцій ООН, заснована у 1865 році. Вона розподіляє глобальний радіочастотний спектр і встановлює стандарти для штучного інтелекту та нових технологій.

На зустрічі в Досі генеральним секретарем агенції було переобрано американку Дорін Богдан-Мартін.