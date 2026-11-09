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Мільйони під загрозою блекауту: в ООН вимагають від Росії припинити атаки на енергетику

20:49 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Мільйони під загрозою блекауту: в ООН вимагають від Росії припинити атаки на енергетику Фото: засідання ООН (Getty Images)
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Росія посилює удари по енергетиці України, загрожуючи життю мільйонів людей напередодні зими. ООН закликає Москву негайно припинити ці атаки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила директорка відділу Європи та Центральної Азії політичного департаменту ООН Кайоко Гото під час засідання Радбезу.

За її словами, наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах стають дедалі серйознішими.

Зокрема, у період із 30 жовтня до 2 листопада пошкодження інфраструктури залишили без електрики сотні тисяч домогосподарств, подекуди на кілька днів. Це також спричинило перебої з водопостачанням та зупинку громадського транспорту.

Гото наголосила, що лише за минулі вихідні внаслідок атак на сході України без світла залишилися ще близько 600 тисяч громадян.

Загроза для ядерних об'єктів та зростання жертв

Окрему занепокоєність ООН викликають удари по підстанціях українських атомних електростанцій, які ставлять під загрозу безпечну роботу ядерних об'єктів.

Водночас у вересні в Україні різко зросла кількість жертв серед цивільних:

  • загинули щонайменше 328 мирних жителів;
  • 2 105 осіб зазнали поранень, що на 85% більше, ніж у вересні минулого року.

Загалом за час повномасштабного вторгнення в Україні загинули 17 960 цивільних (зокрема 874 дитини), а поранень зазнали щонайменше 57 713 людей.

Заклик до припинення вогню

Представниця ООН наголосила на необхідності досягти прогресу в межах запланованих тристоронніх переговорів та закликала до виконання рішень організації.

"Генеральний секретар ООН знову закликає до негайного й безумовного припинення вогню як важливого кроку на шляху до справедливого, тривалого й всеосяжного миру в Україні відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН та відповідних резолюцій", - заявила Гото.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, внаслідок нових ударів країни-агресорки по енергетиці України відбулись знеструмлення у 12 областях. Найбільше пошкоджень зафіксовано на Дніпропетровщині та Київщині.

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