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Россия пролетела мимо должностей в ООН: чем закончилась попытка Москвы выйти из изоляции

16:40 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия пролетела мимо должностей в ООН: чем закончилась попытка Москвы выйти из изоляции Фото: заседание ООН (Getty Images)
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Россия не смогла получить руководящие должности в телекоммуникационном агентстве ООН, пытаясь снизить международную изоляцию из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Москва рассчитывала получить две руководящие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ) во время выборов в Дохе, в которых принимали участие 194 государства-члена.

Однако Россия проиграла выборы в Совет по регламенту радиосвязи: она получила всего 58 голосов, тогда как кандидаты из Азербайджана и Казахстана получили 111 и 70 голосов соответственно. Также РФ не удалось войти в состав Совета МСЭ, влияющего на бюджет, стратегию и управление агентством.

Дипломаты отмечают, что Москва стремилась использовать этот процесс для усиления контроля над цифровыми технологиями и смягчения последствий изоляции.

В то же время, в ООН растет усталость от войны, из-за чего некоторые страны начинают возобновлять торговые связи с РФ и избегают открытого противодействия.

Реакция Украины

Посол Украины при ООН в Женеве Евгений Цымбалюк назвал результаты голосования четким сигналом Кремлю.

"Россия должна прекратить свою агрессию, в противном случае она будет оставаться изолированной от основных направлений международной политики", - заявил он.

Перед голосованием западные страны выражали беспокойство из-за риска усиления российского влияния на телекоммуникационную политику.

Цимбалюк напомнил, что российские атаки нанесли ущерб телекоммуникациям Украины более чем на 2,5 миллиарда долларов, не считая кибератак и препятствования спутниковым сигналам.

Шансы Москвы на должности

По словам одного из дипломатов ООН, на этот раз шансы Москвы получить такие должности были выше. В частности, некоторые государства стремятся нормализовать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с Россией, поэтому не желают открыто противостоять ей в ООН.

Международный союз электросвязи (МСЭ) - одно из старейших агентств ООН, основанное в 1865 году. Она распределяет глобальный радиочастотный спектр и устанавливает стандарты искусственного интеллекта и новых технологий.

На встрече в Дохе генеральным секретарем агентства была переизбрана американка Дорин Богдан-Мартин.

Напомним, недавно в ООН призвали страну-агрессор немедленно прекратить удары по энергетике Украины.

Отметим, в ноябре Латвия впервые возглавила Совет Безопасности ООН. Страна сосредоточится на поддержке Украины и противодействии российской пропаганде.

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