Росія проігнорувала пропозицію ООН підключити "дочку" "Россєльхозбанку" до SWIFT, - генсек

За його словами, Росія порушувала питання про допуск до системи SWIFT Россільгоспбанку як ключовий фактор, який впливав на можливе продовження "зернової угоди". І у своєму листі до російського диктатора Володимира Путіна він зробив відповідну пропозицію.

"ООН нещодавно досягла (після переговорів - ред.) з Єврокомісією конкретного рішення щодо того, щоб дочірня структура "Россєльхозбанку" могла знову отримати доступ до SWIFT", - заявив генсек.

Він зазначив, що така пропозиція могла бути реалізована у рамках існуючих норм.

"Я глибоко розчарований тим, що мої пропозиції залишилися поза увагою", - додав генсек.

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, останні кілька тижнів чиновники РФ погрожували, що їхня країна припинить свою участь у "зерновій угоді".

Після цього у ЗМІ з'являлася інформація про те, що ООН готується піти на поступки для того, щоб Москва продовжила свою участь у домовленостях. Зокрема, такі поступки стосувалися і доступу "Россєльхозбанку" до системи SWIFT, щоб полегшити експорт продовольства із РФ.

Але сьогодні, 17 липня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна призупиняє участь у "зерновій угоді".