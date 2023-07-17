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Россия проигнорировала предложение ООН подключить "дочку" "Россельхозбанка" к SWIFT, - генсек

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

ООН договорилась с Еврокомиссией о подключении "дочки" подсанкционного "Россельхозбанка" к системе SWIFT для продления "зерновой сделки". Но Россия проигнорировала такое предложение.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, Россия поднимала вопрос о допуске к системе SWIFT "Россельхозбанка" в качестве ключевого фактора, который влиял на возможное продление "зерновой сделки". И в своем письме к российскому диктатору Владимиру Путину он сделал соответствующее предложение.

"ООН недавно достигла (после переговоров - ред.) с Еврокомиссией конкретного решения насчет того, чтобы дочерняя структура "Россельхозбанка" могла вновь получить доступ к SWIFT", - заявил генсек.

Он отметил, что такое предложение могло быть реализовано в рамках существующих норм.

"Я глубоко разочарован тем, что мои предложения остались без внимания", - добавил генсек.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько недель чиновники РФ угрожали, что их страна прекратит свое участие в "зерновой сделке".

После этого в СМИ появлялась информация о том, что ООН готовится пойти на уступки для того, чтобы Москва продлила свое участие в договоренностях. В частности, такие уступки касались и доступа Россельхозбанка к системе SWIFT, чтобы облегчить экспорт продовольствия из РФ.

Но сегодня, 17 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его страна приостанавливает участие в "зерновой сделке".

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