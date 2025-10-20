Росія програла Європу американцям, - Зеленський

США замінили Росію в Європі

За словами президента, Москва фактично втратила свої енергетичні позиції в Європі. "Американці все одно повністю витіснять "руській" газ з Європи. Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості, Росія Європу програла американцям", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна також зробила свій внесок у цей процес. "Безумовно, Україна допомогла", - додав глава держави.

США зацікавлені в українському ринку

Зеленський повідомив, що американські енергетичні компанії планують вийти на український ринок.

"Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього", - пояснив він.

Президент зазначив, що цей проєкт уже був представлений у Білому домі та американським компаніям.

"Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - підкреслив Зеленський.