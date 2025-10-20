Россия проиграла Европу американцам, - Зеленский

Россия больше не контролирует европейский газовый рынок. США заполняют нишу, которую потеряла Москва, и планируют инвестиции в Украину.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам 19 октября, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По словам президента, Москва фактически потеряла свои энергетические позиции в Европе. "Американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы. Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина также внесла свой вклад в этот процесс. "Безусловно, Украина помогла", - добавил глава государства.
Зеленский сообщил, что американские энергетические компании планируют выйти на украинский рынок.
"Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого", - пояснил он.
Президент отметил, что этот проект уже был представлен в Белом доме и американским компаниям.
"Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - подчеркнул Зеленский.
Украина выступает за уменьшение энергетической зависимости Европы от России. После начала полномасштабного вторжения РФ страны ЕС резко сократили импорт российского газа, взамен увеличив поставки сжиженного газа из США.
ЕС готовится к принятию 19-го пакета санкций против России, который предусматривает запрет российского газа до конца 2027 года.
Соединенные Штаты настаивают на ускорении разрыва энергетических связей Европы с Москвой и увеличении закупок американского сжиженного газа. В совместном заявлении ЕС и США говорится о планах заключить энергетические соглашения на сумму 750 млрд долларов в течение ближайших трех лет.