Россия проиграла Европу американцам, - Зеленский

США заменили Россию в Европе

По словам президента, Москва фактически потеряла свои энергетические позиции в Европе. "Американцы все равно полностью вытеснят "русский" газ из Европы. Мы должны понять - несмотря на те или иные договоренности, Россия Европу проиграла американцам", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина также внесла свой вклад в этот процесс. "Безусловно, Украина помогла", - добавил глава государства.

США заинтересованы в украинском рынке

Зеленский сообщил, что американские энергетические компании планируют выйти на украинский рынок.

"Один из примеров - это двусторонний газовый проект с американцами - как вариант ставить LNG-терминал в Одессе, но здесь надо договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого", - пояснил он.

Президент отметил, что этот проект уже был представлен в Белом доме и американским компаниям.

"Это большой газовый проект. Мы можем говорить об американском газе. Они видят, что у нас больше всего газохранилищ, что у нас есть сеть. Им это интересно", - подчеркнул Зеленский.