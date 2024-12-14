Росія продовжуватиме удари дронами і ракетами по Україні. ГУР пояснило причину

Зокрема, під час інтерв'ю журналісти спитали представника ГУР, чи будуть ще масовані атаки Російської Федерації у грудні та січні, особливо на свята та перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. На що Черняк відповів, що будуть.

"Будуть продовжуватися удари і безпілотниками, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами", - сказав він.

Представник української розвідки пояснив, що Росія зараз намагається довести і показати, що вона сильна і світовий гравець. Хоча насправді РФ виснажується і не має сил.

"Вона з останніх сил намагається тримати в руках свій ВПК, створювати якусь новітню зброю, щоб показати світу, що Росія наддержава", - резюмував він.