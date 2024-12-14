Росія продовжуватиме удари дронами і ракетами по Україні. ГУР пояснило причину

Починаючи з середини листопада Росія відновила комбіновані атаки дронами та ракетами по Україні. І ворог продовжить це робити.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Зокрема, під час інтерв'ю журналісти спитали представника ГУР, чи будуть ще масовані атаки Російської Федерації у грудні та січні, особливо на свята та перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа. На що Черняк відповів, що будуть.
"Будуть продовжуватися удари і безпілотниками, і крилатими ракетами, і балістичними ракетами", - сказав він.
Представник української розвідки пояснив, що Росія зараз намагається довести і показати, що вона сильна і світовий гравець. Хоча насправді РФ виснажується і не має сил.
"Вона з останніх сил намагається тримати в руках свій ВПК, створювати якусь новітню зброю, щоб показати світу, що Росія наддержава", - резюмував він.
Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Росія до 20 січня може провести ще від 2 до 4 масованих атак по Україні. На його думку, ворог буде пробувати це робити.
Також ми повідомляли, що востаннє Росія здійснила масовану атаку по Україні рано вранці в п'ятницю, 14 грудня. Зокрема, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 287 повітряних цілей ворога, а саме 94 ракети та 193 БпЛА.
Сили ППО станом на 11:30 того дня збили сумарно 81 ракету різних типів, а також 80 ударних дронів. Крім того, 150 БпЛА було локально втрачено, 5 повернулися до Росії та ще 1 полетів до Білорусі.
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