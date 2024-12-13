РФ готує нові атаки. До 20 січня може бути ще до 4 обстрілів, - експерт

Росія до 20 січня може здійснити ще від 2 до 4 атак по Україні. Йдеться саме про масовані удари.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, після сьогоднішнього комбінованого обстрілу пауза буде в будь-якому випадку. Адже досвід показує, що при масштабних атаках росіянам потрібна пауза щонайменше три доби й максимальна - тиждень, чи 2-3-4 тижні.

"На мою думку, ворог буде пробувати до 20 січня здійснити ще 2-3 масовані атаки. Загалом Росія запланувала на цей період з листопада по січень провести 5-7 атак. Уже три атаки схожі вони провели. Тобто ще від 2 до 4 атак вони ще спробують провести до 20 січня", - вважає Мусієнко.

Він пояснює, що метою противника є спроба тиску до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа в січні.

"РФ намагається тиснути на Україну, деморалізувати наш тил, показати для Штатів картинку, мовляв, у Росії є всі можливості завдавати ударів. Тому ворог готується до наступних атак, але мінімальний рубіж складає 72 години. Раніше в принципі - це мало можливо. Я зараз саме про масштабну атаку, бо менш масштабні - це вже імовірніше", - підсумував Мусієнко.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що після невеликої паузи в атаках "Шахедами" окупанти знову запустили дрони-камікадзе по Україні. Атака тривала весь вчорашній вечір та протягом ночі. Після чого під ранок ворог запустив по Україні ракети.

Натомість силам ППО вдалося знищити 81 з 94 російських ракет та 80 зі 193 безпілотників, ще 105 дронів були локаційно втрачені.

Ціллю ворога знову була енергетична інфраструктура. Як зазначив президент Володимир Зеленський, це була одна з наймасштабніших атак на українську енергетику.

Відомо про влучання по об'єктах у західних областях. Спалахнули пожежі, ведеться ліквідація наслідків. Через "прильоти" енергетики також були змушені посилити графіки відключень світла.