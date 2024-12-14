Россия будет продолжать удары дронами и ракетами по Украине. ГУР объяснило причину

Начиная с середины ноября Россия возобновила комбинированные атаки дронами и ракетами по Украине. И враг продолжит это делать.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
В частности, во время интервью журналисты спросили представителя ГУР, будут ли еще массированные атаки Российской Федерации в декабре и январе, особенно на праздники и перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. На что Черняк ответил, что будут.
"Будут продолжаться удары и беспилотниками, и крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами", - сказал он.
Представитель украинской разведки пояснил, что Россия сейчас пытается доказать и показать, что она сильная и мировой игрок. Хотя на самом деле РФ истощается и не имеет сил.
"Она из последних сил пытается держать в руках свой ВПК, создавать какое-то новейшее оружие, чтобы показать миру, что Россия сверхдержава", - резюмировал он.
Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что Россия до 20 января может провести еще от 2 до 4 массированных атак по Украине. По его мнению, враг будет пробовать это делать.
Также мы сообщали, что последний раз Россия совершила массированную атаку по Украине рано утром в пятницу, 14 декабря. В частности, радиотехническими войсками Воздушных сил было выявлено 287 воздушных целей врага, а именно 94 ракеты и 193 БпЛА.
Силы ПВО по состоянию на 11:30 того дня сбили суммарно 81 ракету разных типов, а также 80 ударных дронов. Кроме того, 150 БпЛА были локально потеряны, 5 вернулись в Россию и еще 1 полетел в Беларусь.
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