Россия будет продолжать удары дронами и ракетами по Украине. ГУР объяснило причину

В частности, во время интервью журналисты спросили представителя ГУР, будут ли еще массированные атаки Российской Федерации в декабре и январе, особенно на праздники и перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. На что Черняк ответил, что будут.

"Будут продолжаться удары и беспилотниками, и крылатыми ракетами, и баллистическими ракетами", - сказал он.

Представитель украинской разведки пояснил, что Россия сейчас пытается доказать и показать, что она сильная и мировой игрок. Хотя на самом деле РФ истощается и не имеет сил.

"Она из последних сил пытается держать в руках свой ВПК, создавать какое-то новейшее оружие, чтобы показать миру, что Россия сверхдержава", - резюмировал он.