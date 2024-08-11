Россия продолжает терять территории: карта "курского прорыва" на вечер 11 августа
По состоянию на вечер, 11 августа, Россия продолжает терять территории в Курской области. Площадь боевых действий возросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".
В частности, сообщения Минобороны России, российских военных блогов и данные спутниковых снимков НАСА свидетельствуют о том, что в Суджанском районе боевые действия велись примерно на той же площади, что и в субботу. При этом, российские власти признали, что ВСУ совершили рейд в соседний Беловский район.
Общая площадь, на которой шли боевые действия в воскресенье, составляла до 720 квадратных километров. Это на 70 квадратных километров больше, чем днем ранее.
Как сообщается, самая дальняя от границы точка, где проходили бои - село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы и все 9 км от дороги "Льгов-Рыльск"). В российском Минобороны заявили, что там были остановлены "мобильные группы противника на бронетехнике", которые пытались прорваться вглубь РФ.
Согласно заявлению Минобороны РФ, в райцентра Коренево российские военные обстреляли десантно-штурмовую бригаду. Там же спутники NASA зафиксировали пожары.
Самой западной точной, где шли бои, оказался район села Толпино. В нем, а также в селе Журавли, согласно пресс-релизу Минобороны РФ, шли бои с "мобильными группами противника на бронетехнике".
В самой восточной точке боевых действий, в селе Мартыновка, в воскресенье снова шли бои. Согласно сообщению "Рыбаря", утром украинские военные провели серию атак на позиции российской армии. Хотя до этого сообщалось, что в субботу войска РФ отбили это село.
Южнее всего бои шли в Беловском районе, где украинские силы провели рейд вглубь российский территории. ВСУ прошли через границу в районе хутора Кучеров. Об этом свидетельствуют анализ ISW и "Радио Свободы", а также спутниковые снимки НАСА, которые зафиксировали пожары в этом районе. Российские Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков, бронемашины, автомобилей с боеприпасами в районе села Озерки и хутора Ивановский.
Курский прорыв
На этой неделе во вторник, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области. Российские пропагандисты жалуются на продвижение якобы украинских войск вглубь РФ. По состоянию на сегодня, 11 августа, бои в приграничных районах российского региона идут уже шесть суток подряд.
На фоне этого сразу в трех регионах России на днях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о Брянской, Курской и Белгородской областях.
Так же в воскресенье, 11 августа, российские власти признали ночной прорыв в еще одном районе Курской области. Согласно заявилению и.о. губернатора региона Алексея Смирноа, 10 августа украинские ДРГ зашли на территорию Беловского района. При этом он утверждает, что на момент публикации поста, в Беловском и Обоянском районах Курской области боев нет.
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