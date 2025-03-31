Росія продовжує тримати носії "Калібрів" в Чорному морі: який залп
Російська Федерація продовжує тримати на бойовому чергуванні в Чорному носії "Калібрів". Загроза обстрілу крилатими ракетами залишається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, 31 березня, в акваторії Чорного моря зафіксовано 2 кораблі. Обидва судна є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Водночас в Азовському морі, як і в у попередні дні, ворожі кораблі відсутні. Однак одразу 4 судна перебувають в Середземному морі, 3 з яких - носії крилатих ракет із загальним залпом до 26 "Калібрів".
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили
- до Чорного моря - 2 судна, з них 1 судно продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 4 судна, з них жодне не продовжило рух з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.
Контроль перемир'я в Чорному морі
Нагадаємо, вчора речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що українські військові уважно моніторять ситуацію в Чорному морі разом із союзниками.
Зокрема, українські моряки та інші роди військ використовують для цього різні засоби моніторингу як надводної, так і підводної та повітряної обстановки. За словами Плетенчука, технічних складнощів із цим немає, оскільки акваторія Чорного моря не така вже й велика.
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