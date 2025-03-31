Россия продолжает держать носители "Калибров" в Черном море: какой залп
Российская Федерация продолжает держать на боевом дежурстве в Черном носители "Калибров". Угроза обстрела крылатыми ракетами остается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
По состоянию на 06:00, 31 марта, в акватории Черного моря зафиксировано 2 корабля. Оба судна являются носителями "Калибров" с общим залпом до 8 ракет.
В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеские корабли отсутствуют. Однако сразу 4 судна находятся в Средиземном море, 3 из которых - носители крылатых ракет с общим залпом до 26 "Калибров".
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход через Керченский пролив осуществили
- в Черное море - 2 судна, из них 1 судно продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 4 судна, из них ни одно не продолжило движение из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Контроль перемирия в Черном море
Напомним, вчера спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинские военные внимательно мониторят ситуацию в Черном море вместе с союзниками.
В частности, украинские моряки и другие рода войск используют для этого различные средства мониторинга как надводной, так и подводной и воздушной обстановки. По словам Плетенчука, технических сложностей с этим нет, так как акватория Черного моря не такая уж большая.
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