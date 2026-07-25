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Росія продовжує табу на експорт бензину до кінця 2026 року

19:00 25.07.2026 Сб
2 хв
Москва змушена тримати жорсткі обмеження
aimg Сергій Козачук
Росія продовжує табу на експорт бензину до кінця 2026 року Фото: експорт бензину з РФ заборонили до кінця 2026 (Getty Images)
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У Росії вирішили продовжити заборону на експорт бензину для всіх виробників до кінця 2026 року. Водночас обмеження на вивезення дизельного пального планують скасувати.

Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Деталі рішення щодо пального

За інформацією видання, відповідне рішення про продовження заборони вивезення бензину "для виробників і невиробників" ухвалили на засіданні профільного штабу. Подібний крок пояснюють спробою стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку.

Водночас уряд РФ планує зняти обмеження на експорт дизельного пального.

Як зазначають у російському уряді, це робитимуть "у міру відновлення ринку", щоб нафтопереробні заводи не стикалися із надлишком продукції та скороченням обсягів переробки.

У РФ наголошують, що після забезпечення власних потреб для них важливо відправляти дизель на експорт задля повного завантаження потужностей заводів.

Проблеми з пальним у РФ

Влітку в Росії почали виникати регулярні перебої з постачанням пального. У російському уряді їх пояснюють змінами в логістиці.

Щоб збити дефіцит та зростання цін, влада вжила низку заходів, серед яких була і тимчасова заборона на експорт бензину та дизеля.

Початково ці обмеження мали діяти лише до 31 липня.

Ситуація з пальним у РФ

Нагадаємо, на тлі суттєвих обмежень та закриття кордонів для експорту російська влада намагається приховати реальні масштаби проблем на внутрішньому ринку.

Як зазначає українська розвідка, Кремль створює ілюзію стабільності, поки паливна криза в РФ поглиблюється. Офіційна риторика посадовців дедалі більше розходиться з реальними показниками - за фасадом заяв про "покращення" ховаються дефіцит, падіння виробництва та стрімке подорожчання пального.

Через постійні атаки на нафтопереробні заводи Москва опинилася в ситуації жорсткого вибору. РФ рятує Москву від дефіциту бензину, жертвуючи іншими регіонами, оскільки уряд зробив ставку на забезпечення столиці за рахунок регіонального голоду.

Ситуація з паливом стала настільки критичною, що Росія слідом за бензином купуватиме дизель за кордоном. Колись один із найбільших експортерів у світі тепер змушений шукати дизельне пальне на зовнішніх ринках через скорочення власної переробки.

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Бензин Російська Федерація АЗС НПЗ Паливо
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