Росія продовжує табу на експорт бензину до кінця 2026 року

У Росії вирішили продовжити заборону на експорт бензину для всіх виробників до кінця 2026 року. Водночас обмеження на вивезення дизельного пального планують скасувати.

Про це заявив віцепрем'єр Росії Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Деталі рішення щодо пального

За інформацією видання, відповідне рішення про продовження заборони вивезення бензину "для виробників і невиробників" ухвалили на засіданні профільного штабу. Подібний крок пояснюють спробою стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку.

Водночас уряд РФ планує зняти обмеження на експорт дизельного пального.

Як зазначають у російському уряді, це робитимуть "у міру відновлення ринку", щоб нафтопереробні заводи не стикалися із надлишком продукції та скороченням обсягів переробки.

У РФ наголошують, що після забезпечення власних потреб для них важливо відправляти дизель на експорт задля повного завантаження потужностей заводів.

Проблеми з пальним у РФ

Влітку в Росії почали виникати регулярні перебої з постачанням пального. У російському уряді їх пояснюють змінами в логістиці.

Щоб збити дефіцит та зростання цін, влада вжила низку заходів, серед яких була і тимчасова заборона на експорт бензину та дизеля.

Початково ці обмеження мали діяти лише до 31 липня.