Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації: подробиці

Попри завершення мобілізації в Росії, військове керівництво ворога продовжило набір "добровольців". Аби уникнути фінансових зобов'язань, з ними не укладають жодних контрактів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво Російської Федерації продовжує набір так званих "добровольців" для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів", - пише пресслужба Генштабу.
Аби уникнути юридичних ат фінансових зобов'язань перед "добровольцем", Міністерство оборони Росії не укладає з ними контрактів.
"Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда", - додає Генштаб.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 жовтня Міноборони РФ оголосило про припинення видачі повісток щодо мобілізації.
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