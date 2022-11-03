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Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації: подробиці

Фото: Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри завершення мобілізації в Росії, військове керівництво ворога продовжило набір "добровольців". Аби уникнути фінансових зобов'язань, з ними не укладають жодних контрактів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво Російської Федерації продовжує набір так званих "добровольців" для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів", - пише пресслужба Генштабу.

Аби уникнути юридичних ат фінансових зобов'язань перед "добровольцем", Міністерство оборони Росії не укладає з ними контрактів.

"Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 жовтня Міноборони РФ оголосило про припинення видачі повісток щодо мобілізації.

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Російська Федерація