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Россия продолжает набор "добровольцев", несмотря на завершение мобилизации: подробности

Фото: Россия продолжает набор "добровольцев", несмотря на завершение мобилизации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Несмотря на завершение мобилизации в России, военное руководство врага продолжило набор "добровольцев". Чтобы избежать финансовых обязательств, с ними не заключают никаких контрактов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство Российской Федерации продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений", - пишет пресс-служба Генштаба.

Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств перед "добровольцем", Министерство обороны России не заключает с ними контрактов.

"Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 31 октября Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток касаемо мобилизации.

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