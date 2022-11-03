Россия продолжает набор "добровольцев", несмотря на завершение мобилизации: подробности

Несмотря на завершение мобилизации в России, военное руководство врага продолжило набор "добровольцев". Чтобы избежать финансовых обязательств, с ними не заключают никаких контрактов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство Российской Федерации продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений", - пишет пресс-служба Генштаба.

Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств перед "добровольцем", Министерство обороны России не заключает с ними контрактов.

"Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида", - добавляет Генштаб.