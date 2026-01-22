Росія продовжить диверсії проти критичної інфраструктури НАТО на Балтиці, - Reuters

Військова розвідка Фінляндії припускає, що РФ продовжить спроби атакувати критичну інфраструктуру, як робила це після 2022 року. Країни НАТО на Балтиці перебувають у стані підвищеної готовності після серії інцидентів.

Дії РФ вже спричиняли перебої в роботі електромереж, телекомунікаційних ліній зв'язку та газопроводів на Балтиці. Останній інцидент стався у новорічну ніч, коли Фінляндія затримала російське вантажне судно за підозрою у саботажі підводного телекомунікаційного кабелю.

НАТО реагує на дії РФ, посиливши військову присутність в регіоні. На Балтиці розгорнули більше фрегатів, літаків та військово-морських дронів. При цьому начальник розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Турунен вважає, що попри це РФ не залишить спроб саботувати підводну інфраструктуру НАТО.

"Незвично, що це відбувається. Зміна реальна", - сказав він.

Росія заперечує причетність до інцидентів, але зрозуміло, що Кремль бреше. Останнім часом кількість інцидентів зросла не тільки в морі на Балтиці, але й на суші в Балтійському регіоні.

"Це явище, найімовірніше, пов’язане з підвищеною пильністю та нижчим порогом звітності, але в цих цифрах також фіксується справжній збір розвідувальних даних, що стосуються військової національної оборони", - зазначило у звіті командування оборони Фінляндії.