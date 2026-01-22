UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія продовжить диверсії проти критичної інфраструктури НАТО на Балтиці, - Reuters

Ілюстративне фото: Балтійський флот РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Розвідка Фінляндії вважає, що російський режим продовжить свої спроби атакувати та пошкодити критичну інфраструктуру країн НАТО у Балтійському морі, як РФ робила це останніми роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військова розвідка Фінляндії припускає, що РФ продовжить спроби атакувати критичну інфраструктуру, як робила це після 2022 року. Країни НАТО на Балтиці перебувають у стані підвищеної готовності після серії інцидентів.

Дії РФ вже спричиняли перебої в роботі електромереж, телекомунікаційних ліній зв'язку та газопроводів на Балтиці. Останній інцидент стався у новорічну ніч, коли Фінляндія затримала російське вантажне судно за підозрою у саботажі підводного телекомунікаційного кабелю.

НАТО реагує на дії РФ, посиливши військову присутність в регіоні. На Балтиці розгорнули більше фрегатів, літаків та військово-морських дронів. При цьому начальник розвідки Фінляндії генерал-майор Пекка Турунен вважає, що попри це РФ не залишить спроб саботувати підводну інфраструктуру НАТО.

"Незвично, що це відбувається. Зміна реальна", - сказав він.

Росія заперечує причетність до інцидентів, але зрозуміло, що Кремль бреше. Останнім часом кількість інцидентів зросла не тільки в морі на Балтиці, але й на суші в Балтійському регіоні.

"Це явище, найімовірніше, пов’язане з підвищеною пильністю та нижчим порогом звітності, але в цих цифрах також фіксується справжній збір розвідувальних даних, що стосуються військової національної оборони", - зазначило у звіті командування оборони Фінляндії.

Зазначимо, наприкінці грудня 2025 року стало відомо, що уряди країн-членів НАТО ухвалюють рішення щодо зміцнення своїх флотів та присутності в акваторії Балтійського моря на тлі атак РФ на критичну підводну інфраструктуру.

Також НАТО посилило патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий". Проте наразі можливості огляду суден все ще дуже обмежені через міжнародне право.

Читайте РБК-Україна в Google News
Балтійське мореБалтикаНАТОРосійська Федерація