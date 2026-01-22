Военная разведка Финляндии предполагает, что РФ продолжит попытки атаковать критическую инфраструктуру, как делала это после 2022 года. Страны НАТО на Балтике находятся в состоянии повышенной готовности после серии инцидентов.

Действия РФ уже вызывали перебои в работе электросетей, телекоммуникационных линий связи и газопроводов на Балтике. Последний инцидент произошел в новогоднюю ночь, когда Финляндия задержала российское грузовое судно по подозрению в саботаже подводного телекоммуникационного кабеля.

НАТО реагирует на действия РФ, усилив военное присутствие в регионе. На Балтике развернули больше фрегатов, самолетов и военно-морских дронов. При этом начальник разведки Финляндии генерал-майор Пекка Турунен считает, что несмотря на это РФ не оставит попыток саботировать подводную инфраструктуру НАТО.

"Необычно, что это происходит. Изменение реальное", - сказал он.

Россия отрицает причастность к инцидентам, но понятно, что Кремль врет. В последнее время количество инцидентов возросло не только в море на Балтике, но и на суше в Балтийском регионе.

"Это явление, скорее всего, связано с повышенной бдительностью и более низким порогом отчетности, но в этих цифрах также фиксируется настоящий сбор разведывательных данных, касающихся военной национальной обороны", - отметило в отчете командование обороны Финляндии.