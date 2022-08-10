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Украденное в Украине зерно перевозят на Ближний Восток с помощью 87 судов, - посол в Ливане

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Среда 10 августа 2022 15:46
Украденное в Украине зерно перевозят на Ближний Восток с помощью 87 судов, - посол в Ливане Фото: посол Украины в Ливане Игорь Осташ (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинское зерно, которое было украдено российскими оккупантами, перевозят на Ближний Восток с помощью 87 судов-зерновозов. Перевозки также контролируют российские военные.

Об этом заявил посол Украины в Ливане Игорь Осташ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть непосредственно в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такое преступное соглашение, в котором принимают участие, конечно, россияне, оккупационные войска РФ в Украине", - заявил он.

Посол добавил, что в перевозке краденого зерна участвуют сирийские и российские суда.

Напомним, в конце июля Ливан арестовал судно "Лаодикея" с украденным украинским зерном. Судно было загружено в Феодосии, а груз был украден оккупантами в Запорожской и Херсонской областях.

Украина предложила Ливану купить украденные Россией зерно и муку.

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