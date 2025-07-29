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Росія призупинила експорт вітчизняного бензину: названо причини

Фото: в Росії загострюється паливна енергетична криза (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росія заборонила експорт бензину виробниками пального до кінця серпня. Причиною стало посилення сезонного техобслуговування, порушеного атаками дронів і санкціями Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і заяву уряду РФ в Telegram.

"Рішення ухвалене для збереження стабільної ситуації на внутрішньому ринку пального в період високого сезонного попиту та проведення сільськогосподарських польових робіт", - йдеться у заяві уряду РФ.

Очікується, що ця заборона матиме обмежений вплив на світовий ринок нафтопродуктів.

Згідно з зібраними Bloomberg даними, експорт бензину з Росії зазвичай становить близько 100 тис. барелів на добу. Це менше 2% від загального обсягу світової морської торгівлі цим видом пального.

Агентство зазначає, що російський уряд намагається забезпечити достатню пропозицію пального на внутрішньому ринку в період відпусток, коли громадяни масово вирушають у подорожі, а аграрії - збирають врожай.

Деякі з ключових нафтопереробних заводів країни постраждали цього року внаслідок атак українських дронів, що змусило змінити графік технічного обслуговування.

Ці роботи можуть тривати довше, ніж планувалося спочатку, або ж їхній термін може змінюватися через затримки з постачанням обладнання, пов’язані із санкціями, повідомили російські ЗМІ з посиланням на міністра енергетики Сергія Цивільова.

Раніше уряд РФ уже припинила експорт бензину компаніями, які не є виробниками пального.

Енергетична криза в Росії

За останні місяці в Росії загострилася криза у паливно-енергетичному комплексі.

Причиною є санкції країн Заходу, а також регулярні атаки ударних дронів по нафтобазах і нафтопереробних заводах країни.

Про ймовірність повної заборони експорту бензину виробництва РФ українська розвідка повідомляла ще наприкінці червня.

Раніше у Кремлі відбулася термінова нарада через наростання в країні паливної кризи.

Крім того, британська розвідка анонсувала стрімке зростання дефіциту бюджету Росії.

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Бензин