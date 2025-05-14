Росія на межі паливної кризи: Кремль скликає термінову нараду, - розвідка

Росія опинилася на порозі енергетичної кризи через падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ), санкції і логістичні труднощі. Кремль терміново скликає нараду, щоб уникнути дефіциту пального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

За інформацією розвідки, російська економіка зіткнулася з новим ударом через падіння світових цін на нафту, західні санкції та українські атаки на нафтопереробні заводи РФ.

Зазначається, що Кремль терміново скликає нараду через тривожне зниження обсягів транспортування нафтопродуктів усередині країни. Уряд РФ через можливий дефіцит пального на внутрішньому ринку. Особливо тривожить така ситуація під час критичного для аграрного сектору періоду посівної кампанії.

Причини проблем з пальним

Як дізналася розвідка, зменшення постачання пального всередині Росії стало результатом падіння рентабельності нафтопереробних заводів (НПЗ), які є головним елементом в енергетичному ланцюзі РФ. Зменшення внутрішнього транспортування нафти обумовлено:

Зростанням тарифів на прокачування нафти – з 1 січня 2025 року вони зросли на 9,9 %, і прямо вдарило по внутрішньому ринку. Підвищенням акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до 212,8 долара за тонну, дизель - до 150,9 долара. Це призвело до того, що внутрішній ринок став менш привабливим для виробників, які дедалі частіше орієнтуються на експорт або скорочують виробництво. Зниженням субсидій, які спрямовані утримувати внутрішні ціни на пальне. За перші чотири місяці 2025 року їхній обсяг скоротився більш ніж у 2,5 раза. Це означає, що державна підтримка нафтопереробників стрімко слабшає. Логістичними труднощами і дефіцитом рухомого складу для перевезень нафти на російській залізниці.

Паливна криза і її наслідки

Скорочення поставок пального, за словами розвідки, - це чіткий сигнал системної дестабілізації російської економіки.

Промисловий сектор, аграрії та логістика можуть опинитися в умовах паливного голоду, а це, своєю чергою, призведе до інфляційного сплеску та соціального невдоволення.

Якщо нинішня динаміка збережеться, Москва може зіткнутися з найсерйознішим системним викликом для енергетичної системи з часів розпаду СРСР, зазначають у розвідці.